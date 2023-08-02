Верес – Шахтар: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ
16:05 - Читать на русском
Верес в рамках 2-го туру УПЛ приймає Шахтар. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 2-го туру УПЛ 2023/24 між Вересом і Шахтарем пройде у Рівному на стадіоні "Авангард". Стартовий свисток пролунає 17:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO, Setanta Sports, Київстар-ТБ, VoliaTV та OmegaTV.
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Стартові склади
Верес: Паст – Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко – Кухарук, Кучеров – Дахновський, Сікейра, Блізніченко – Марусич
Запасні: Когут, Коркодим, Гагун, Жуліо Сезар, Шестаков, Хондак, Шух, В. Шарай, С. Шарай, Гайдучик
Шахтар:
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