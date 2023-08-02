До перенесень матчів грандів через єврокубки ми вже звикли, а от перенесення з причини проведення товарняка – це щось новеньке. Втім, мотиви у "гірників" благородні. 6 серпня вони зіграють у Лондоні в благодійному поєдинку на підтримку України.

Вересу до підлаштування під суперника не звикати. У 1-му турі рівняни погодились провести свою домашку в Житомирі, аби Полісся дебютувало в УПЛ перед власними фанами. Старт нового сезону виявився невдалим – "народний клуб" зазнав безапеляційної поразки (0:2), майже нічого не створивши в атаці. І це при тому, що команда грала у чисельній більшості понад 30 хвилин.

Полісся в тактичному плані виглядало блідо, однак на тлі Вереса новачок УПЛ прямо-таки розривав. Цього можна було очікувати – у рівнян і навесні були питання щодо комплектації, а за літо склад як мінімум не став кращим. Зокрема, не вистачає потужного опорника. З іншого боку, найбільш кричущі помилки допускали досвідчені футболісти – такі, як Паст і Кучеров, у яких був хороший попередній сезон.

Тим не менш, робити далекоглядні висновки по Вересу зарано. Сергій Лавриненко тільки почав працювати з командою, а чогось надзвичайно жахливого у грі "народного клубу" ми поки не побачили. Все можна підтягнути. Сезон обіцяє бути непростим для рівнян, але вони мають набрати обертів.

Шахтар теж зіткнувся з кадровими проблемами. Через дискваліфікацію поки що недоступні Ракіцький і Назарина, Степаненко, Конопля, Швед і Петряк в лазареті, а після 1-го туру команда ще й втратила Бондара. Валерій зламав ключицю й вилетів щонайменше на два місяці. До осені не слід чекати і на Судакова – йому вирізали апендицит.

Втім, у "гірників" вистачає і новачків. У міжсезоння підписали 21-річного фулбека Педрінью, 18-річних вінгерів Невертона й Дабо, а також 19-річного опорника Кастільйо. Вже після поєдинку з Металістом 1925 донеччани оголосили про трансфери 18-річного вінгера Егіналду й 20-річного центрбека молодіжки Ізраїлю – Лемкіна. Даріо Срна обіцяє ще 1-2 підписання, а у ЗМІ вже говорять про можливе повернення Чигринського.

Перші чотири легіонери дебютували в зустрічі з Металістом 1925. Чимось цікавим встиг відзначитись тільки Невертон, який виконав кілька хороших переведень з флангу на фланг. В цілому ж, стартовий матч під керівництвом Патріка ван Леувена в УПЛ у донеччан виявився експериментальним.

"Гірники" працювали у схемі 4-4-2, взагалі ігноруючи центр поля, внаслідок чого випав Криськів. Незвичний склад був повністю заточений під навіси – лівоногого Кащука поставили зліва, Сікан грав "десятку" й фактично був другим форвардом у штрафному, а кутових було аж 17. Такий підхід мав право на життя, адже Металіст 1925 не тиснув на задню лінію й втискався на свою третину.

Зрештою, однак з подач Кащука запустила гольову комбінацію. Крім того, працювала типова для Патріка ван Леувена родзинка з ізоляціями для вінгера – їх створювали Зубкову, в якого була аномальна кількість моментів. Загалом, Шахтар створив достатньо для того, щоб назвати перемогу над Металістом 1925 впевненою.

Із мінусів – відсутність якісного опорника, втрата сил після 60-ї хвилини й привози захисників. Перші дві проблеми є тимчасовими, а третю ніколи не вирішать. Саме ці фактори дають Вересу надію на сенсацію в матчі проти Шахтаря, хоча фаворит очевидний.

Кадрова ситуація

Травмовані: Швед, Петряк, Степаненко, Судаков, Конопля (усі – Шахтар)

Дискваліфіковані: Балан – Ракіцький, Назарина, Корнієнко

Орієнтовні склади на матч Верес – Шахтар

Верес: Паст – Гагун, Хуліо Сезар, Курко, Є. Шевченко – Кухарук, Кучеров – В. Шарай, Сікейра, Блізніченко – Марусич

Шахтар: Трубін – Гочолейшвілі, Лемкін, Матвієнко, Топалов – Зубков, Кастільйо, Бондаренко, Кащук – Траоре, Сікан

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Можна очікувати приблизно такий же матч, як і проти Металіста 1925. Хіба що голів буде трішечки більше. Ймовірно, Патрік ван Леувен навіть не стане змінювати тактику, бо стилістично суперник не особливо відрізняється – а кадрів все одно не вистачає.

Зате є шанс оцінити в грі Лемкіна, адже крім нього замінити Бондара можуть тільки Фарина або Козик. Це залишає Вересу шанс на сенсацію – кілька моментів рівнянам подарують, а після 60-ї хвилини донеччани ще й можуть підсісти фізично. Тим не менш, логіка підказує ставити на впевнену перемогу Шахтаря.

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