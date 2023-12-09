Нападник Максим Марусич залишає клуб, інформує офіційний сайт рівненців.

Лавриненко розповів про трансферні плани Вереса під час зимової паузи, вказавши на головну проблему

Сторони домовилися про дострокове розірвання контракту, який підписували лише у липні цього року. Відтоді Марусич провів за Верес 14 матчів і не забивав. Натомість 30-річний форвард з 2 результативними передачами був серед найкращих асистентів команди Сергія Лавриненка.

Нагадаємо, Верес пішов зимувати на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 12 очок у 16 матчах.

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