Головний тренер Вереса Юрій Вірт розповів, з ким рівненці проведуть контрольні поєдинки.

Рівненський клуб під час зборів зіграє з Пюніком (Вірменія), Вальмієрою (Латвія), Абдиш-Атою (Киргизстан), Левадією (Естонія) та Ворсклою і Поліссям, повідомляє офіційний сайт Вереса.

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Наразі відомі вже три дати проведення спарингів: 4 лютого – з Пюніком, 18 лютого – з Вальмієрою, а 24-го – з Абдиш-Атою.

Нагадаємо, на зимову паузу рівняни пішли на 10-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 17 очок.

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