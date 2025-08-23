Верес активно працює на трансферному ринку й готує чергове підсилення атакувальної ланки. Як повідомляє ТаТоТаке, до клубу може приєднатися ще один бразильський новачок – атакувальний хавбек Греміо Габріел Сілва.

Верес офіційно підписав чемпіона Бразилії

За даними джерела, інтерес до Сілви проявляли ще кілька українських клубів, серед яких були й представники Першої ліги. Втім, саме Верес зробив найбільш конкретні кроки, аби залучити бразильця до свого складу.

23-річний футболіст є уродженцем Сан-Паулу та більшу частину кар’єри провів у структурі Греміо. Він може діяти на обох флангах або в ролі атакувального півзахисника під форвардом. Однак останні пів року гравець не мав ігрової практики. Його чинний контракт із Греміо діє до 31 грудня 2025 року.

В складі Греміо Габріел Сілва провів 36 матчів і забив 4 м'ячі. Transfermarkt оцінює гравця в 500 тисяч євро.

Нагадаємо, що напередодні рівняни оформили трансфер іншого бразильського новачка – Веслі Побми, який уже підписав контракт із клубом.

