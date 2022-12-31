Верес продовжив контракт із досвідченим захисником – він зіграв за рівнян у всіх матчах сезону
20:43 - Читать на русском
"Червоно-чорні" пролонгували співпрацю з Романом Гагуном.
Оборонець Вереса Роман Гагун продовжив контракт з командою, повідомляє офіційний сайт рівнян.
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29-річний футболіст підписав нову угоду з колективом Юрія Вірта до кінця 2023 року.
Нагадаємо, Гагун приєднався до Вереса влітку 2022-го. У поточному сезоні взяв участь у всіх 15 матчах УПЛ, в яких відзначився одним асистом.
До слова, на зимову паузу рівняни пішли на десятій сходинці турнірної таблиці, набравши 17 очок.
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