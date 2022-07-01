Верес підготував одразу три комплекти: домашній (червоний колір), гостьовий (чорний) та резервний (білий), повідомляє офіційна Facebook-сторінка.

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Перші два комплекти форми будуть виконані із використанням у дизайні елементів у стилі "мілітарі" – на знак подяки воїнам Збройних сил України. Резервний комплект форми міститиме імена усіх акціонерів та зображення вовка – як символу народного клубу.

"Головне завдання, яке ми намагалися реалізувати – щоб форма чітко асоціювалася з Вересом. Дякуємо дирекції нашого технічного партнера Kelme, які пообіцяли виготовити такі комплекти форми до початку нового сезону. Друге – ми намагалися висловити у цій формі наше ставлення до війни. І висловити подяку таким чином усім нашим захисникам. І третє – ця форма має допомогти нам перейти від витратної до дохідної частини. А саме – реалізації футболок серед вболівальників", – зазначив віце-президент клубу Михайло Волинець.

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