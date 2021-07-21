21 липня відбулось офіційне представлення форми та новачків "народних". У міжсезоння гравцями Вереса стали воротар Артем Кичак, півзахисники Сергій Шестаков, Євгеній Пасіч, Михаїл Гечев і Дмитро Кльоц.

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У заході взяв участь і Іван Надєїн, після чого поспілкувався з вболівальниками. Одне із запитань стосувалось цілей на сезон, на що президент відповів оптимістично. "Перед Вересом стоїть завдання перемагати в кожному матчі. З Колосом – перемога, з Динамо – перемога, з Рухом – перемога. Я думаю, якщо ми будемо в десятці, це буде хороший результат", – заявив Іван під час презентації.

Нагадаємо, Верес підвищився у класі за підсумками сезону Першої ліги. Вже 24 липня підопічні Юрія Вірта стартують в УПЛ матчем Колоса.

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