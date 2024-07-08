Верес на своєму сайті оголосив про закінчення співпраці з півзахисником Олександром Кучеренком. Строк дії контракту 32-річного хавбека з рівнянами сплинув і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

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Нагадаємо, Кучеренко – вихованець алчевської Сталі. Виступав за краматорський Авангард, Інгулець, Волинь, кропивницьку Зірку, молдовські Ністру, Костулени та Веріс.

До Вереса приєднався у липні 2023 року. Минулого сезону провів за "червоно-чорних" 27 матчів у всіх турнірах, без результативних дій. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

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