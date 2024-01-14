Верес переглядає двох потенційних новачків, повідомляє Sport.ua.

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Обидва – захисники, один українець, інший – легіонер з Фінляндії. За інформацією джерела, українець – Олександр Mельник (вихованець Динамо, який на дорослому рівні захищав кольори Олександрії та Миная).

Зазначається, що нині узгоджуються останні формальності, які необхідні для підписання контрактів і вже найближчим часом "червоно-чорні" поповнять свої лави новобранцями.

До слова, раніше Верес оголосив про підписання першого зимового новачка, яким став Максим Сміян з луганської Зорі.

Нагадаємо, на зимову паузу рівняни пішли на передостанній сходинці турнірної таблиці, набравши 12 очок.

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