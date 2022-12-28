Верес підпише одразу кількох легіонерів
Головний тренер Вереса Юрій Вірт анонсував значне підсилення під час зимового трансферного вікна.
"Ми хотіли перед стартом чемпіонату кимось підсилитися, але мало часу між чемпіонатами, щоб детально зайнятися цим питанням. А взяти аби взяти – не хотілося б цього робити, і лише встигли оформити перехід Михаїла Гечева.
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На сьогоднішній момент ми вже пильно дивимось на закордонний ринок, переглядаємо футболістів, і з певними гравцями ведемо перемовини, і є надія, що ці гравці підсилять команду. Думаю, 3-4 іноземці приїдуть. До початку зборів є ще цілий місяць, за цей період вони підпишуть із клубом контракти", – цитує Вірта UA-Football.
Після 18-ти турів УПЛ Верес розташувався на 9-й сходинці.
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