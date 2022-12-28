"Ми хотіли перед стартом чемпіонату кимось підсилитися, але мало часу між чемпіонатами, щоб детально зайнятися цим питанням. А взяти аби взяти – не хотілося б цього робити, і лише встигли оформити перехід Михаїла Гечева.

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На сьогоднішній момент ми вже пильно дивимось на закордонний ринок, переглядаємо футболістів, і з певними гравцями ведемо перемовини, і є надія, що ці гравці підсилять команду. Думаю, 3-4 іноземці приїдуть. До початку зборів є ще цілий місяць, за цей період вони підпишуть із клубом контракти", – цитує Вірта UA-Football.

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