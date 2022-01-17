24-річний оборонець став гравцем "червоно-чорних", повідомляє прес-служба клубу. Він підписав контракт на три роки.

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Маргарян є вихованцем футбольного клубу Урарту. Також захисник пограв за Ширак та Арарат. У футболці останніх виступав з 2020-го, був стабільним гравцем основи і почав отримувати виклики у збірну Вірменію.

До слова, Верес розташувався на дев'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ після першої частини.

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