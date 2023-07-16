Капітан чернівецької Буковини Василь Гакман, яка виступає в Першій лізі України, перебуває на перегляді у Вересі із Рівного. Про це пише Sport.ua.

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За інформацією джерела, наставник рівнян Сергій Лавриненко оголосить своє рішення стосовно захисника вже завтра після контрольного матчу проти львівських Карпат.

Варто сказати, що Гакман вже пробував свої сили у клубі української Прем'єр-ліги – захисник не підійшов київській Оболоні, яка щойно кваліфікувалася до УПЛ, виборовши срібло минулого сезону у Першій лізі.

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