Верес переглядає українського форварда Шальке
08:00 - Читать на русском
Український форвард Шальке Ігаль Брук може перебратись до рівненського Вереса.
У розташуванні Вереса перебувають хавбек Шахтаря Едвард Кобак та форвард молодіжної команди Шальке Ігаль Брук, повідомляє meta-ratings.
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Також очікувався приїзд на перегляд легіонера з Англії, проте він не зможе наразі приїхати до тренувального табору рівненців за станом здоров'я.
Нагадаємо, Верес розташувався на дев'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ після першої частини сезону.
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