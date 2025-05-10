Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив низку рішень щодо матчу між Вересом та Оболонню, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Зокрема, за неналежну поведінку вболівальників рівненський клуб оштрафовано на 75 тисяч гривень. Крім того, до Вереса застосовано санкцію у вигляді проведення матчу без уболівальників умовно з випробувальним терміном 1 рік (за повторне здійснення вболівальниками скандувань нецензурного, образливого характеру на адресу арбітра матчу).

Також Верес було оштрафовано на 25 тисяч гривень за кидання вболівальниками в ігрову зону сторонніх предметів. Ще 5 тисяч рівняни заплатять за вихід за межі технічної зони офіційних осіб команди під час матчу.

Окрім того, голкіпер Вереса Богдан Когут, який перебував на лаві запасних і не брав участі у матчі, дискваліфікований на 3 гри за використання кривдних, непристойних слів (він отримав червону картку за межами поля).

Нагадаємо, поєдинок завершився скандалом: арбітр зустрічі в середині першого тайму показав другу жовту картку Георгію Куції за симуляцію. Також вилучення отримав голкіпер Вереса Богдан Когут, який активно висловлював невдоволення рішенням арбітра. У другому таймі вболівальники рівненського клубу вигукували нецензурні вислови в бік рефері.

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