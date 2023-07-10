"Наглядова рада збільшить бюджет. До якої цифри не знаю (за інформацією ТаТоТаке – близько 100 млн гривень). Але це не моя справа. Я сказав – дайте команду, поле, інвентар, я даватиму результат. Планування фінансів не моя сильна сторона.

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Завдання на сезон – бути у десятці. Але ви повинні розуміти, щоб виконати це завдання, ми маємо посунути умовно Чорноморець. І не опуститися нижче за інших. А зараз зайшло Полісся, ЛНЗ, Оболонь Клубів-постачальників очок більше не буде, конкуренція зростає. Потрібна відповідна селекція", – поділився Лавриненко на Патреоні ТаТоТаке.

Нагадаємо, Верес у минулому сезоні потрапив у зону стикових матчів, де виборов право виступати в УПЛ у протистоянні з МФК Металург.

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