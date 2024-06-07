Форвард Михайло Шестаков більше не виступати за рівненський клуб.

Український нападник Михайло Шестаков покинув Верес, повідомляє офіційний сайт "червоно-чорних".

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Термін дії контракту 34-річного форварда добіг свого кінця і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

Нагадаємо, Шестаков приєднався до Вереса у лютому 2019 року. За 5,5 років футболіст пройшов шлях з Другої ліги до УПЛ і став справжньою легендою клубу. Упродовж двох сезонів поспіль (у тому числі і у чемпіонському сезоні 2020-2021) нападник носив капітанську пов'язку.

В останньому сезоні Михайло провів у складі рівнян 27 поєдинків, забив 1 гол і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

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