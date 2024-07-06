Центральний півзахисник Гіоргі Куція – став першим в історії відродженого Вереса легіонером із Грузії, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт гравця з клубом розрахований на три роки.

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Гіоргі Куція є вихованцем тбіліського Динамо. Він провів за клуб 118 матчів, забив 6 голів і зробив 9 асистів. 22-річний гравець є дворазовим чемпіоном Грузії та володарем Суперкубка Грузії. Крім того, у складі Динамо грузин зіграв 9 матчів у кваліфікаційних раундах Ліги чемпіонів, Ліги конференцій та Ліги Європи.

Він також виступав за Ділу, Работнічкі та Лієпаю. У весняній частині чемпіонату латвійської Вірсліги-2024 зіграв за Лієпаю 12 матчів і забив 1 гол. Загалом за кар'єру провів 209 матчів, у яких забив 15 м'ячів і віддав 15 асистів. Також Куція є гравцем національної збірної Грузії усіх вікових груп від U-16 до головної команди. У складі збірної U-19 взяв участь в Євро-2017.

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