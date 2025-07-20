Контракт Ціпота з Вересом розрахований на три роки, повідомляє прес-служба клубу. Фінансові деталі угоди не розголошуються. 24-річний захисник став першим словенським легіонером в історії Вереса.

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Кай Ціпот є вихованцем Мури, за яку він виступав впродовж шести сезонів. Всього гравець провів 163 матчі за цей клуб, забив 12 голів та віддав 8 результативних передач. В останні три сезони Кай був капітаном команди.

У складі Мури захисник ставав чемпіоном Словенії сезону 2020/2021 та вигравав Кубок країни у сезоні 2019/2020. Також в доробку новачка Вереса є 10 матчів та 1 гол за юнацьку та молодіжну збірні Словенії. Кай Ціпот став вже восьмим новачком Вереса, підписаним у літнє міжсезоння.

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