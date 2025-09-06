Турецький півзахисник Галатасарая Ерен Айдін продовжить кар'єру у Вересі, повідомляє офіційний сайт рівненського клубу.

22-річний вінгер приєднався до команди Олега Шандрука у статусі вільного агента і підписав контракт на 3 роки. Ерен став першим турецьким легіонером в історії Вереса.

Нагадаємо, Айдін – вихованець стамбульських Даріка Генчленбірліги та Галатасарая. У своїй кар'єрі встиг пограти за Галатасарай, Чорум, Сарієр та Болуспор (за попередні команди на різному рівні забив 50 мʼячів і віддав 18 асистів у 143 офіційних матчах).

Ставав чемпіоном Туреччини на юнацькому рівні у складі Галатасарая U-19. Також провів 16 поєдинків і оформив 2 голи за збірні Туреччини U-19 та U-23. Transfermarkt оцінює його в 300 тисяч євро.

