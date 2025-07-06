Рівненський Верес офіційно підтвердив продовження співпраці з головним тренером Олегом Шандруком та спортивним директором Юрієм Габовдою.

Обидва фахівці підписали угоди з клубом щонайменше до кінця сезону 2026/27, повідомляє прес-служба Вереса.

Верес офіційно підписав "полтавського Анрі"

Олег Шандрук, який вдруге очолив Верес взимку 2024 року після тривалої роботи з молодіжними командами та Академією клубу, разом із Юрієм Габовдою, що приєднався до клубу влітку 2023 року, успішно вивели рівнян на новий рівень.

За їхнього керівництва Верес спершу зумів уникнути вильоту з УПЛ, а згодом провів найуспішніший сезон в історії клубу, набравши рекордні 36 очок та посівши 9-те місце в чемпіонаті.

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