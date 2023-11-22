У рівненському клубі впевнені, що вболівальникам не варто сильно хвилюватися.

Вчора, 21 листопада, Господарський суд Рівненської області відкрив провадження про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Рівненський народний клуб "Верес".

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"Закликаємо дочекатися офіційної відповіді клубу, яка буде озвучена у прямому ефірі президента Івана Надєїна у п’ятницю о 10:30 на YouTube Veres TV для спонсорів каналу.

Зазначимо, що керівництво РНК ВЕРЕС не бачить загрози банкрутства у звʼязку з відкриттям провадження у Господарському суді Рівненської області", – говориться у повідомленні на офіційному сайті Вереса.

Нагадаємо, що Верес наразі посідає передостаннє місце в УПЛ, маючи лише 8 очок після 13 зіграних матчів.

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