Захисник Ігор Гук та півзахисник Максим Переходько продовжать кар'єру у Звягелі, повідомляє прес-служба Вереса.

"Верес високо підняв планку": Вірт – про неймовірний старт в УПЛ і нові завдання рівнян

Обидва гравці перейшли до складу новачка Другої ліги на правах оренди – угода діятиме до кінця 2022 року.

Нагадаємо, минулого сезону Гук зіграв 16 матчів за юнацьку команду Вереса у чемпіонаті U-19 та відзначився 2 забитими м'ячами. Переходько за Верес U-19 відіграв 16 матчів та забив 1 гол. Літні збори цього року обидва футболісти провели разом із основою, але зі старту сезону в офіційних поєдинках на поле не виходили.

До слова, дебютант з Новоград-Волинська минулого сезону виступав на аматорському рівні, а у цьому чемпіонаті у третьому за силою дивізіоні ще не дебютував.

Верес переміг Кривбас і піднявся на другу позицію в УПЛ – команда Вернидуба не забила у четвертому матчі поспіль