Верес на офіційному сайті повідомив, що Євген Паст покинув клуб по завершенні контракту.

Верес офіційно попрощався вже з восьмим гравцем цього літа

Зазначається, що сторони ухвалили спільне рішення не продовжувати співпрацю. Це вже дев'ятий гравець, який покинув Верес цього літа – раніше клуб покинули Денис Балан, Михайло Шестаков, Станіслав Шарай, Василь Курко, Денис Янаков, Євген Банада, Андрій Кухарук і Даниїл Хондак.

Додамо, що Паст приєднався до Вереса влітку минулого року. 36-річний голкіпер зіграв у 15 матчах УПЛ минулого сезону, в яких пропустив 22 голи, а в квітні зазнав ушкодження хрестоподібної зв'язки коліна і продовжує відновлюватися після травми.

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