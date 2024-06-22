Верес на офіційному сайті повідомив про розрив контракту з Даниїлом Хондаком.

Верес офіційно оголосив про відхід екс-вінгера Динамо

Зазначається, що дострокове завершення співпраці відбулось за обопільної згоди сторін. Цікаво, що Хондак став уже восьмим гравцем, який покинув Верес цього літа – раніше рівненці попрощались з Денисом Баланом, Михайлом Шестаковим, Станіславом Шараєм, Василем Курком, Денисом Янаковим, Євгеном Банадою і Андрієм Кухаруком.

Додамо, що Хондак провів завершальну частину минулого сезону у складі Чернігова, за який зіграв у 4 матчах у Першій лізі.

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