Верес та Полісся зіграють матч 1-го туру УПЛ в Житомирі.

Верес у своєму Telegram-каналі підтвердив, що вони з Поліссям домовились про проведення матчу 1-го туру на домашньому стадіоні житомирського клубу.

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Зміна викликана великим бажанням Полісся провести стартову гру в УПЛ на власній арені, а не на виїзді, як було заплановано спершу.

До слова, матч між Вересом та Поліссям запланований на 28 липня, початок о 19:00.

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