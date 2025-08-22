Бразильський вінгер Веслі Помба перейшов з Ферровіарії у Верес.

Рівненський Верес офіційно оголосив про перехід флангового нападника Веслі Помби.

23-річний гравець перебрався в УПЛ з Ферровіарії, яка виступає у бразильській Серії B. Помба підписав контракт з Вересом на 3 роки.

Бразилець є вихованцем Греміо, з яким у 2021-му виграв юнацький чемпіонат Бразилії U-23. Окрім Греміо і Ферровіарії, Веслі виступав за Пелотас, Регатас, Кашіас, Курітібу та Ітуано.

В сезоні 2025 року в доробку Помби 12 матчів за Ферровіарію в усіх турнірах, результативними діями бразилець не відзначався.

