Правий захисник Євген Морозко продовжить кар'єру у Вересі, повідомляє офіційний сайт рівнян.

Полісся продовжує розривати трансферний ринок – житомирці оголосили про підписання чергового легіонера

31-річний оборонець приєднався до команди Олега Шандрука у статусі вільного агента і підписав контракт терміном на 1 рік.

Нагадаємо, Морозко – вихованець київського Арсенала. Виступав за Севастополь, Діназ, Колос (за який провів 6 років і допоміг "хліборобам" піднялися в еліту з чемпіонату області, за що отримав прізвисько "український Варді") та Полісся.

У другій частині минулого сезону виступав за Верес на умовах оренди (1 гол і 2 асисти у 13 матчах). Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.

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