Верес на своєму офіційному сайті оголосив одразу про два трансфери. До рівнян приєднався Ігнат Пушкуца, підписавши контракт на три роки.

Верес офіційно визначився із майбутнім сенсаційного наставника та спортивного директора

Ігнат – син Віталія Пушкуци, легенди харківського Металіста. 19-річний вінгер раніше виступав за польську Корону та Металіст 1925. У минулому сезоні у складі харківського дублю зіграв 10 матчів у чемпіонаті Другої ліги та забив один гол.

Також до Вереса приєднався Сергій Стень з Металіста 1925. Його угода з рівнянами діятиме три сезони. Вінгер протягом кар'єри встиг пограти за Карпати, Мункач, Ужгород та Епіцентр. У кампанії 2024/25 23-річний гравець зіграв у 20 матчах Першої ліги, записавши у свій актив три голи.

Що за Ільвес? Команда дешевша від Судакова у сім разів, фіни після поразки Україні й тінь Московії – на шляху Шахтаря