На своєму офіційному сайті Верес повідомив про перехід 19-річного Аладжі Уоллі. Гамбієць підписав контракт з рівнянами на п'ять років.

Лідер Вереса офіційно змінив УПЛ на Першу лігу

Уоллі грає на позиції центрального нападника. Упродовж останніх трьох років він виступав у складі Хоукса. Загалом форвард провів 53 матчі. Забив 31 гол та оформив 15 результативних передач.

Аладжі Уоллі викликається до молодіжної збірної Гамбії U-20, за яку зіграв у чотирьох матчах, оформивши один гол. Також встиг дебютувати за головну національну команду.

До слова, Уоллі перший гамбієць в історії Вереса.

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