Верес може розпрощатись з 10 гравцями – все через суперечки щодо зарплат
Між керівництвом та гравцями Вереса виникли непорозуміння через рівень зарплат.
Гравці Вереса готові погодитись на продовження контрактів за умови підвищення зарплати у 2 рази, повідомляє meta-ratings.
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Футболісти аргументують це тим, що рівень їхніх зарплат не змінився з часів участі у Першій лізі та тримається в межах від 30 до 50 тисяч гривень на місяць. Преміальні у разі перемоги – 500 тисяч гривень на команду. У 300 тисяч оцінюється нічия із суперниками, які представляли Україну в єврокубках. Таким чином, рівненці мають одну з найнижчих зарплат в УПЛ.
Боси Вереса взяли час на роздуми, але якщо не вийде знайти компроміс, то команду вже влітку можуть покинути не менше 10 гравців. Додамо, що рівненці наразі посідають 9 місце в чемпіонаті, маючи в активі 23 пункти.
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