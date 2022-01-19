Верес може підсилитись гравцем Шахтаря
12:46 - Читать на русском
Хавбек Шахтаря Едвард Кобак близький до переходу в рівненський Верес.
Верес має намір підсилити склад Кобаком, який наразі виступає в оренді у Минаї, повідомляє Footboom.
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До рівненців хавбек також має приєднатись на правах оренди, проте не повідомляється термін можливої угоди. Права на Едварда належать Шахтарю.
До слова, Кобак у поточному сезоні провів 10 матчів за Минай в УПЛ, проте результативними діями не відзначався. А от у Кубку України хавбек забив гол в матчі проти Альянса.
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