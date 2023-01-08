"Як вдалось продати гравців у віці 29-30 років? Це говорить про те, що якісні футболісти насправді повинні цінуватися незалежно від віку. Можливо, у Вереса нема зірок, але кожний футболіст працює на максимуму своїх можливостей, б’ється в кожній грі, тому потрапляє на радар інших клубів.

Ворскла ризикує втратити ще одного легіонера

Наприклад, під час початку повномасштабної війни пропозиція з Румунії була у Когута, якому, нагадаю, 35 років, однак він відмовив, адже є патріотом клубу та України, хоча його якраз були готові відпустити безплатно. Богдан у своєму віці є зразком професіоналізму та ідеального підходу до праці. Так як і Михайло Шестаков і всі вікові хлопці у команді.

А враховуючи дефіцит гравців на ринку за відсутності легіонерів, такі досвідчені професіонали з характером мають свою ціну на українському ринку", – зазначив Коваль в інтерв'ю Sportarena.

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