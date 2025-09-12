Верес міг підписати вихованця знаменитого німецького клубу – він все ж відмовився їхати до України
Півзахисник Блерон Краснічі був близький до переходу в рівненський Верес, але вирішив продовжити кар'єру в Словаччині.
Минулого літа Верес шукав кваліфіковану заміну Яго Сікейрі, а найбільшу увагу рівненців привернув екс-хавбек Шальке Блерон Краснічі, повідомляє Inside UPL.
Верес оформив сенсаційний трансфер, підписавши вінгера Галатасарая
23-річний гравець навіть приїздив до України з родиною, ознайомився з умовами та поспілкувався з тренерським штабом, після чого повернувся додому, аби ухвалити рішення. Але в підсумку, Краснічі обрав пропозицію словацького Татрана.
До слова, Блерон вже дебютував за нову команду та встиг відзначитись асистом в першому ж матчі.
