Українські клуби продовжують підготовку до нового сезону через товариські матчі. Результати та огляди – на "Футбол 24".

Товариські матчі

Кудрівка – Верес – 0:1

Гол: Ндукве, 90

Буковина – Металіст – 4:0

Голи: Кольцов, 60, Андрейчук, 99, Груша, 107, Бойчук, 109

Верес офіційно оголосив про історичний трансфер

Верес мінімально обіграв Кудрівку. Рівняни володіли перевагою упродовж гри, неодноразово загрожували воротам суперника, але довго не могли пробити голкіпера.

Переможний м'яч на останній хвилині забив Денис Ндукве після блискучої передачі Максима Сміяна. Для "полтавського Анрі" це був дебютний мʼяч за рівнян.

Сьогодні о 17:00 команда проведе ще один спаринг – проти Колоса-2 на стадіоні імені Володимира Мельника в Обухові.

Буковина завершила навчально-тренувальний збір на Закарпатті розгромною перемогою над Металістом – 4:0. Контрольний матч в Ужгороді пройшов у форматі чотирьох таймів по 30 хвилин, і підопічні Сергія Шищенка впевнено володіли ініціативою упродовж усієї гри. Голами у складі чернівчан відзначилися Кольцов, Андрейчук, Груша та Бойчук.

Наступний спаринг "жовто-чорні" проведуть у вівторок, 15 липня, проти Епіцентра. Матч відбудеться у Кам’янці-Подільському.

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