Рівняни продовжуть шукати точкове підсилення по всьому світу.

Верес розглядає можливість запрошення капітана казахського Каспію Тараса Бондаренка, повідомляє SportArena.

Форвард Колоса продовжить кар'єру в Європі

Головним конкурентом рівнян є запорізький МФК Металург, в якому оборонець розпочинав професіональну кар'єру у 2008 році.

Нагадаємо, 30-річний Бондаренко встиг пограти за Полтаву, Авангард, сербські Металац та Раднічкі (ставши срібним призером), казахські Окжетпес і Каспій. Тransfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч єврою

До слова, Каспій минулого сезону фінішував на дев'ятій сходинці чемпіонату Кахастану. Верес пішов на зимову паузу на десятому місці турнірної таблиці УПЛ, а Металург потрапив у чемпіонську групу, в якій побореться за вихід в еліту.

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