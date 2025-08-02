Другий день нового чемпіонату стартує з поєдинку у Рівному. Верес за останні півтора року став серйозною проблемою для грандів, а поза футбольним полем клуб демонстрував незвичну стабільність. У попередньому сезоні "народний клуб" посів своє найвище місце в еліті – дев'яте – а без дивної 6-матчевої безвиграшної серії на фініші команда могла б і біля топ-5 опинитись.

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Особливо великі труднощі з Вересом мали лідери чемпіонату, однак здатність дати їм бій сьогодні опинилася під сумнівом. У Рівному пройшло масштабне оновлення проєкту – колектив покинули аж п'ять гравців основи (Гайдучик, Степанюк, Луан, Дахновський і Шевченко). Фактично, "червоно-чорні" втратили усіх лідерів атаки й провідного лівого фулбека, що мало б тривожити перед матчем з Динамо.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 1-го туру УПЛ 2025/25 між Вересом і Динамо. Коефіцієнт на перемогу рівнян – 9,70. На тріумф киян фахівці дають 1,37.

На заміну приїхали декілька легіонерів-ноунеймів. Найбільш примітним з них є центрбек Ціпот, який може зіграти ще й вінгера та нападника. Із оренди повернувся нападник Мрвальєвіч, однак на вістрі атаки ставку зроблять на Ндукве – екс-форварда Полісся й Ворскли, який за профайлом дещо нагадує Гайдучика (але має проблеми з результативністю).

На воротах награвали голкіпера Гороха, якого підписали з Колоса. Перезавантажити кар'єру прийшов центрхав Бойко, якого не оцінили в ЛНЗ, а на правий фланг атаки взяли Стеня з Металіста 1925. Загалом, Верес на трансферному ринку не стрибнув вище голови, але й нижче свого рівня не впав.

Треба не забувати, що у команді залишаються такі виконавці, як Харатін, Куція, Шарай, Годя, Гончаренко та інші торішні герої. Важливо тільки знайти оптимальний баланс і зігратись. Верес має на це час, адже захмарних цілей не озвучує – бюджет не є грандіозним, тож місце у топ-9 повинно влаштовувати. От тільки для гідного бою проти Динамо прямо зараз перестановки явно не в тему.

Кияни провели вже два офіційних матчі на рівні Ліги чемпіонів, хоча Хамрун Спартанс був здатний пройти і Верес. У першій зустрічі "біло-сині" мали навіть певні проблеми, однак розгром все одно влаштували – а потім його повторили у другому поєдинку. Особливих змін у грі не сталося, чому сприяє відсутність нормальної трансферної кампанії. Із новачків прийшли тільки Торрес (правий вінгер) і Яцик (центрхав).

Олександр Шовковський намагався попрацювати над гнучкістю. Волошина на зборах пробували в ролі фулбека, ігровий час отримували молоді Пономаренко, Задорожний і Захарченко, а Супрягу награвали в ролі лівого вінгера. Якісь ідеї працювали, якісь – ні, але той же Супряга допоміг з голом у ворота Хамруна, а Волошин взагалі виглядав одним із найкращих у ЛЧ.

Проблемою киян залишається гра під пресингом. Помиляються і захисники, і Нещерет, якого активно залучають до розіграшів у першій фазі. Торішній Верес чинив високий і агресивний тиск (нехай і не коротких відрізках), але чи здатні рівняни на це зараз? Поки що невідомо, однак відсутність зіграності точно заважатиме в цьому аспекті.

Робота динамівців проти середніх і низьких блоків на зборах відверто розчаровувала. Працювали тільки ідеї з фланговими комбінаціями та закиданнями в глибину, причому лівий край явно переважав правий. Звісно, склад "біло-синіх" часто не був оптимальним, але за будь-якого розкладу моментів створювали мало. Це дещо тривожить на тлі продовження кваліфікації ЛЧ.

Очевидно, що Олександр Шовковський сьогодні застосує ротацію, однак на молодіжний склад Верес сподіватись не повинен. По-перше, кияни розуміють складність опонента. По-друге, лідери і так відпочили у вівторок. По- -третє – моделювання гри резервістів проти слабеньких опонентів на зборах провалилось. Здолати не вдалося навіть Корвінул, який виступає в другій румунській лізі.

До позитиву слід занести якісні виступи Шапаренка, хороші флангові атаки й вмикання контрпресинг на чужій третині. Динамо досі сильне в єдиноборствах, ну а про перевагу в класі годі й говорити. З іншого боку, команда Олега Шандрука завжди вміла ставити компактний середній блок, агресивно вступати у відбір після втрат і вилітати в контратаки. Такі речі не зникають навіть після великих розпродажів.

Словом, інтрига в даному протистоянні жива. Особливо з урахуванням домашнього статусу поєдинку – розпочинати чемпіонат у рідних стінах завжди круто. Але і Динамо не має права на осічку вже у першому турі. Такі невдачі задають тон усьому сезону.

Кадрова ситуація

Травмовані: Нонго – Буяльський, Торрес, Рубчинський

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Верес – Динамо

Верес: Горох – Стамуліс, Гончаренко, Вовченко, Сміян – Харатін, Куція – Стень, Бойко, Шарай – Ндукву

Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак – Бражко – Ярмоленко, Піхальонок, Шапаренко, Супряга – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – перемога Динамо

Динамо підходить до зустрічі в статусі фаворита. Букмекери вірять у звитягу киян – і з ними важко не погодитись, враховуючи перебудову Вереса. Стилістично рівняни навряд чи зміняться, однак у команди звикли награні зв'язки на кшталт Степанюк-Гайдучик чи Дахновський-Шевченко. Без них стримати чемпіона буде важко.

"Народний клуб" точно дасть бій. "Біло-синім" точно буде непросто – до футболу підопічних Олександра Шовковського виникає чимало запитань, тож про якийсь новий розгром мріяти не слід. Тим не менш, запасу міці киян має вистачити для тріумфу на Авангарді.

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