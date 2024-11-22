31-річний півзахисник домовився про розірвання контракту з клубом за згодою сторін, повідомляє прес-служба рівнян.

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Влітку цього року оборонець приєднався до команди Олега Шандрука як вільний агент, підписавши однорічний контракт. У другій частині попереднього сезону він також виступав за Верес на правах оренди.

Морозко є вихованцем київського Арсенала. У своїй кар'єрі він грав за Севастополь, Діназ, Колос, де провів шість років, сприяючи підвищенню команди до Прем'єр-ліги з чемпіонату області, за що отримав прізвисько "український Варді". Також він виступав за Полісся.

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