Верес та Динамо зустрінуться у першому турі УПЛ. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині "Футбол 24".

Матч між Вересом та Динамо відбудеться в Рівному 2 серпня. Початок зустрічі о 15:30 за київським часом.

Верес – Динамо: анонс матчу УПЛ

Матч Вереса та Динамо можна подивитися у прямому ефірі. Онлайн-трансляція доступна на MEGOGO, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV.

Стартові склади:

Динамо: Нещерет, Попов, Михавко, Тимчик, Дубінчак, Піхальонок, Шапаренко, Михайленко, Кабаєв, Ванат, Ярмоленко

Верес: Горох, Стамуліс, Гончаренко, Вовченко, Сміян, Харатін, Кучеров, Бойко, Стень, Шарай, Ндукве.

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