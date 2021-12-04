Рівненський Верес приймає київське Динамо у матчі 17-го туру УПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Верес – Динамо на "Футбол 24", стартує о 14:00. Гру показують канал "Футбол 2" та портал oll.tv (за наявності платної підписки). Киянам потрібно наздоганяти Шахтар, який напередодні розбомбив Львів. Команда Юрія Вірта перебуває в середині турнірної таблиці – 8 місце і 22 очки у активі.

Верес – Динамо: анонс матчу УПЛ

Склади команд:

Верес: Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Нємчанінов, Кучеров, Петько, Дахновський, Панасенко, Пасіч, Сергійчук

Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Вербіч, Гармаш