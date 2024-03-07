Верес приймає Динамо в 20-му турі УПЛ 2023/24. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Верес – Динамо стартує на стадіоні Авангард у Рівному о 18:00. Кияни виграли всі 6 матчів під керівництвом Олександра Шовковського і посідають 4 місце турнірної таблиці, маючи 34 очки при трьох поєдинках у запасі. Верес перебуває в зоні прямого вильоту. У команди Олега Шандрука 12 пунктів, передостання позиція і три очки відставання від зони перехідних матчів.

Верес – Динамо: анонс матчу УПЛ

Це перша зустріч команд у сезоні 2023/24. Матч 5-го туру, який мав відбутися в Києві, перенесли. Цю гру на полі Динамо кияни і рівняни ще не зіграли.

Де дивитися матч Верес – Динамо? Онлайн-трансляція гри доступна на UPL.TV. Стежити за основними подіями поєдинку чемпіонату України можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Верес: Когут, Шевченко, Сезар, Кучеренко, Морозко, Банада, Кучеров, Шастал, В. Шарай, Гайдучик, Мрвальєвіч.

Динамо: Бущан, Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак, Шепелєв, Андрієвський, Шапаренко, Волошин, Кабаєв, Ванат.