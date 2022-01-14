Захисник збірної Вірменії Жирайр Маргарян вже перебуває у розташуванні Вереса та підпише контракт після успішного медогляду, стверджує meta-ratings.

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Інші потенційні новачки – зокрема, гравець збірної Естонії Владіслав Крейда, приєднаються до команди вже на зборі в Туреччині, який розпочнеться 18 січня. Також Верес перегляне англійця та двох гравців з Африки. Раніше президент клубу Іван Надєїн повідомляв, що рівненці можуть підписати вихованця Ліверпуля.

Додамо, що Верес завершив першу частину сезону на 9-му місці УПЛ, набравши 23 очки.

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