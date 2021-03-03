Суперечливий епізод трапився у другому таймі поєдинку 1/4 фіналу Кубка України між Вересом та Зорею.

В середині другої половини Вересу вдалось забити вдруге у ворота луганців, проте рефері матчу Максим Козиряцький скасував забитий м'яч.

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Після удару з-за меж штрафного м'яч пролетів повз Гегедоша та опинився в Шестакова, який переправив сферу у ворота. Втім, арбітр вгледів у останнього офсайд, а тому скасував взяття воріт. Положення поза грою могло бути, лише якби Гегедош зачепив м'яч.

До слова, матч Верес – Зоря розпочався о 14:00. Слідкувати за перебігом подій можна у текстовій онлайн-трансляції на "Футбол 24".

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