Верес до 20-ї хвилини створив мінімум три небезпечні моменти, аби вийти вперед, але бракувало точності на завершальній стадії. В середині тайму полтавці реалізували свій єдиний шанс – Кане увірвався на лівий край штрафного суперника й результативно пробив повз Кичака. До перерви господарі могли двічі зрівняти, але Сергійчук втратив можливість вийти сам на сам з Різником, а згодом кіпер зреагував на його гармату з кута карного майданчика.

Ворскла вийшла у чвертьфінал Кубка України, впевнено перегравши Верес на виїзді

Після відпочинку Верес побіг відігруватись, але на 67-й хвилині пропустив вдруге, а за три хвилини залишився у меншості. Під кінець матчу гості добили суперника після навісу з кутового і гол підопічних Вірта у доданий час з пенальті вже не мав жодного значення.

Як наслідок, Ворскла стала другим чвертьфіналістом Кубка України (після Олександрії, яка напередодні здолала Металіст 1925).

Олександрія вийшла у чвертьфінал Кубка України, розгромивши Металіст 1925 – "жовто-чорні" забили 5 голів