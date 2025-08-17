Голи Вінісіуса та Коноплі у відеоогляді матчу Верес – Шахтар – 0:2
Шахтар переміг Верес у матчі третього туру чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
завершено
Після вильоту з Ліги Європи Шахтар переміг Верес з рахунком 2:0 у третьому турі чемпіонату України.
Шахтар з дебютним голом українця переміг Верес і впритул наблизився до Динамо – "гірники" зазнали 2-х втрат
Перший м'яч в зустрічі під завісу першого тайму забив Юхим Конопля. В другому таймі захисник збірної України отримав пошкодження. Вінісіус Тобіас, який вийшов замість Коноплі, також відзначився забити м'ячем і встановив фінальний рахунок зустрічі – 2:0.
