Шахтар переміг Верес у матчі третього туру чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Після вильоту з Ліги Європи Шахтар переміг Верес з рахунком 2:0 у третьому турі чемпіонату України.

Шахтар з дебютним голом українця переміг Верес і впритул наблизився до Динамо – "гірники" зазнали 2-х втрат

Перший м'яч в зустрічі під завісу першого тайму забив Юхим Конопля. В другому таймі захисник збірної України отримав пошкодження. Вінісіус Тобіас, який вийшов замість Коноплі, також відзначився забити м'ячем і встановив фінальний рахунок зустрічі – 2:0.