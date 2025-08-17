Верес – Шахтар: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ – Судаков повернувся після сімейної трагедії
Матч між Вересом та Шахтарем відбудеться в Рівному на стадіоні Авангард. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.
Гру Вереса та Шахтаря можна подивитися у прямому ефірі на MEGOGO. Також онлайн-трансляція буде доступна на інших провайдерах зі списку UPL.TV.
Варто зауважити, що Георгій Судаков потрапив до складу вперше після смерті батька. Кевін не грає через травму.
Стартові склади:
Верес: Кожухар, Стамуліс, Гончаренко, Ціпот, Вовченко, Сміян, Харатін, Кльоц, Бойко, Ндукве, Уоллі.
Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Очеретько, Бондаренко, Судаков, Аліссон, Невертон, Педріньйо.
