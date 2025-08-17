У неділю, 17 серпня, Верес у 3-му турі чемпіонату України приймає Шахтар. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч між Вересом та Шахтарем відбудеться в Рівному на стадіоні Авангард. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Гру Вереса та Шахтаря можна подивитися у прямому ефірі на MEGOGO. Також онлайн-трансляція буде доступна на інших провайдерах зі списку UPL.TV.

Варто зауважити, що Георгій Судаков потрапив до складу вперше після смерті батька. Кевін не грає через травму.

Стартові склади:

Верес: Кожухар, Стамуліс, Гончаренко, Ціпот, Вовченко, Сміян, Харатін, Кльоц, Бойко, Ндукве, Уоллі.

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Очеретько, Бондаренко, Судаков, Аліссон, Невертон, Педріньйо.

Верес – Шахтар: анонс матчу УПЛ