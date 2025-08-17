Шахтар після перемог над Бешикташем здавався колективом з претензіями на чвертьфінал Ліги Європи, а шоковані турецькі фани у коментарях відправляли донеччан одразу в фінал. Чемпіонат же виграли ще до його старту – 90% журналістів, вболівальників, футболістів і тренерів коронували "гірників" у своїх прогнозах. Здавалося, що Арда Туран побудував дуже страшну машину.

Щоправда, багатьма робилася обмовка про необхідність побачити Шахтар на дистанції. По ходу сезону завжди виникають проблеми. Ходили жарти, що виноси Бешикташа й Ільвеса нічого не значать – справжню силу покаже матч з Епіцентром. Тим не менш, навіть обережні прогнозисти не могли уявити, що "помаранчево-чорних" різко струсоне вже на початку серпня.

Поєдинок з Епіцентром реально став першим "дзвіночком". Сергій Нагорняк продемонстрував, що без простору за спинами захисників Шахтар починає довбатись об стіну, а магія його бразильських вінгерів вивітрюється. До того ж, дебютант УПЛ декілька разів скористався вразливістю донеччан у переходах з атаки в оборону. Панатінаїкос і Карпати розвинули ці ідеї.

Греки довели, що у Європі є безліч команд, які не поступаються донеччанам у індивідуальному класі та організації гри. В обох поєдинках Шахтар створив дуже мало моментів, розписавши дві "нулівки" й вилетівши з ЛЄ. Карпати ж оформили з "гірниками" 3:3, порвавши гранда на контратаках і створюючи проблеми пресингом. Ось так безвиграшна серія донеччан досягнула трьох матчів.

Вже зараз очевидно, що виграти УПЛ на чистій магії бразильців не вдасться. Підопічні Арди Турана занадто сильно розкриваються у позиційних атаках, але гострих епізодів проти організованої оборони виникає не так вже й багато. Верес за таких умов може зачепитись за результат – рівняни славляться компактним блоком (частіше середнім, ніж низьким), дуже агресивно реагують на втрати й швидко контратакують. На окремих відрізках вони здатні видавати інтенсивність рівня єврокубків.

Шахтар у попередньому сезоні вже втрачав очки на "Авангарді", а у 1-му турі нового чемпіонату "народний клуб" майже стримав Динамо. Між тим, у Шахтаря є не тільки тактичні проблеми, а й кадрові – через травми вилетіли Кевін, Егіналду, Траоре та Педрінью, а Судаков пропускав матч з Панатінаїкосом через сімейну трагедію. Втім, останні двоє були помічені на тренуванні перед виїздом до Рівного.

У таких умовах Арда Туран навіть не проводив заміни в ЛЄ, але це означає масштабну ротацію складу на УПЛ. От тільки така ж ротація коштувала очок з Карпатами. Особливо жахливо зіграв центрбек Грам. Все це суттєво підвищую шанси рівнян на сенсацію. Зрештою, церковники перед приїздом "гірників" провели обряд освячення стадіону, а газон полили святою водою, тож Шахтарю буде дуже важко.

Кадрова ситуація

Травмовані: Педрінью (під питанням), Кевін, Траоре, Егіналду – Нонго

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Верес – Шахтар

Верес: Горох – Стамуліс, Гончаренко, Вовченко, Сміян – Харатін, Кучеров – Стень, Бойко, Шарай – Ндукве

Шахтар: Різник – Конопля, Грам, Бондар, Азаров – Назарина – Швед, Бондаренко, Педрінью, Невертон – Еліас

Прогноз "Футбол 24" – обидва заб'ють

Донеччани все одно залишаються фаворитами. Навіть якщо забути про клас дублерів. Шахтар зіткнувся зі значними проблемами на старті сезону, але команда має чіткі й злагоджені механізми в позиційному наступі. Вона вміло створює простір для своїх вінгерів. "Десятки" добре відкриваються між лініями та в глибину, а також заповнюють зони завершення. Зазвичай.

Панатінаїкос і Карпати різними способами обмежували позиційки донеччан, не дозволивши створити біля власних воріт багато, але підопічні Арди Турана все одно мали моменти – у Львові вони взагалі забили тричі. Верес же тиждень тому примудрився програти Полтаві, майже нічого не створивши до 60-х хвилин і ковтнувши чимало флангових контратак.

З іншого боку, у Шахтаря просто немає достатньої кількості кадрів, аби ротувати більшу частину складу. Багатьом виконавцям доведеться грати після 120 хвилин у Любліні. Все це вносить величезні сумніви щодо фінального результату, тож обмежимось ризикованим прогнозом на голи – обидва заб'ють.