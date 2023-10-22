Верес – Рух

Верес продовжує страждання в УПЛ. Команда здобула всього одну перемогу в сезоні, розбивши Чорноморець – втім, це стало можливо завдяки ранньому вилученню у складі одеситів. Була також нічия з Шахтарем (теж з грою у більшості протягом тайму), але п'ять із дев'яти поєдинків завершились поразками. Як наслідок, рівняни опустились на передостанню сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

Прикро, адже підопічні Сергія Лавриненка демонструють не такий вже й поганий футбол. За очікуваними очками рівняни мали б триматись аж на дев'ятій позиції. Так, деякі матчі виглядали провально (як от проти СК Дніпро-1 у попередньому турі), однак загалом "народний клуб" грає симпатично – просто бракує реалізації та кадрової глибини. Що і говорити, коли футболісти недозабивають аж шість очікуваних голів.

Рух після потужного старту сезоні почав пробуксовувати, а в останніх трьох турах команда стала чергувати успіхи результати. Заслужена нічия з Шахтарем продовжилась феєричною перемогою у Кривому Розі, але потім сталася нульова нічия з Минаєм. В принципі, нічого дивного – Віталій Пономарьов має другий за молодістю склад в УПЛ, тож нестабільність очікувана.

"Нова оборона Львова" зібрала дуже цікавий склад, який прогресує на очах. У всіх ланках. Цей лайн-ап навіть дозволяє пробувати грати з акцентом на володіння – втім, поки що основною концепцією є флангова гра. Вона вивела Рух на п'яте місце в УПЛ, причому цей результат виглядає цілком заслуженим. Поки що він здається стелею "жовто-чорних".

Кадрова ситуація

Травмовані: Блізніченко (Верес; під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Верес – Рух

Верес: Паст – Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко – Кучеров, Кучеренко – Марусич, Сікейра, В. Шарай – Гайдучик

Рух: Ледвій – Сич, Слюбик, Дідик, Роман – Едсон – Плюмен, Сапуга, Пастух, Соломон-Отабор – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Верес демонструє непоганий футбол. Рано чи пізно підопічні Сергія Лавриненка почнуть добирати втрачені очки – втім, прямо зараз Рух виглядає сильнішим. Львів'яни потужніші і за результатом, і за грою, і за кадрами. Щотижня Віталій Пономарьов посилює фланги Рунічем і Квасницею (останній вже і за молодіжну збірну забив), а от у рівнян настільки потужних виконавців на банці немає.

Ставмо на перемогу "жовто-чорних".

Ворскла – Полісся

Полтавці перед міжнародною паузою створили сенсацію, впевнено прибивши Шахтар. І це при тому, що більша частина складу не досягла навіть 22-річного віку. По суті, Віктор Скрипник звільнив Патріка ван Леувена – і це було зроблено завдяки грамотній тактиці в обороні. Фулбеки заходили в центр і накривали центрхавів, а прудконогі вінгери захищались проти собі подібних.

Щоправда, вже у наступному турі Ворскла розписала нульову нічию з Колосом. "Зелено-білим" теж не вистачає кадрової глибини – причому її почасти не вистачає навіть для основного складу. Як наслідок, полтавцям важко підтримувати інтенсивний темп у грі без м'яча (а він найінтенсивніший у всій лізі), та і по стабільності на дистанції це б'є дуже сильно.

Полісся таких проблем не знає. Якісних футболістів тут стільки, що можна вже когось і в оренду відправити – і це позначається на результатах. Житомиряни після заслуженої перемоги над Динамо піднялись аж на четверту позицію, а від першої їх відділяють всього чотири залікових бали. За очікуваними очками новачок УПЛ взагалі лідирує. До того ж, команда вийшла у чвертьфінал Кубка.

Головною чеснотою Полісся є міцна оборона та хороші центрхави. Пробити блок Юрія Калітвінцева надзвичайно важко – для цього необхідно працювати в єврокубковому темпі й приймати дуже тонкі позиційні рішення. Цей плюс міг би бути нівельований надзвичайно слабкою статистикою в атаці – житомиряни дуже сірі й прямолінійні. Якби не клас виконавців, то колектив плівся б у середині таблиці.

Кадрова ситуація

Травмовані: Рамірес, Родрігес, Юрченко, Чеснаков (усі – під питанням) – Назаренко

Дискваліфіковані: Морозко, Танковський (обидва – Полісся)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Полісся

Ворскла: Ісенко – Пердута, Сантана, Павлюк, Корнієнко – Скляр, Челядін – Кане, Нестеренко, Якубу – Степанюк

Полісся: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Кушніренко, Крушинський – Козак, Грицук, Макуана – Аріельсон

Прогноз "Футбол 24" – ТБ 2,5

Полісся виглядає фаворитом протистояння, однак лишень через перевагу в кадровому потенціалі. Як показав матч ворсклян проти Шахтаря, це ще нічого не значить. Атака житомирян має проблеми в ідейному плані, а полтавці демонструють дуже інтенсивний пресинг – він і приносить їм моменти. Зате у "зелено-білих" дуже великі проблеми в задній лінії.

Що переважить у цьому матчі? Сказати важко. Ми не станемо робити прогноз на конкретний результат, але ставка на тотал більше 2,5 здається цілком слушною. Голи будуть.

Динамо – СК Дніпро-1: анонс матчу УПЛ