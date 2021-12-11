Верес – Рух

Дебют Вереса в УПЛ можна назвати шикарним. Рівняни в будь-якому випадку зазимують у першій десятці, а в певний момент підопічні Юрія Вірта навіть претендували на шосту сходинку (від якої і до Ліги конференцій не так далеко). Втім, статус новачка дається взнаки – до поєдинку з Рухом в останньому матчі року команда підходить зі значною кількістю кадрових втрат (зокрема, немає заміни на лівому фланзі оборони), а результати поповзли вниз. За п'ять турів "народний клуб" зазнав трьох поразок і розписав одну нічию, вигравши лише у Металіста 1925.

За володінням, точністю передач, кількістю пасів на просування, ударами, темпом й інтенсивністю пресингу Верес йде на передостанній позиції в турнірній таблиці, але Юрій Вірт більше ставить на дисципліну в обороні та швидкі контратаки. Козирем рівнян є луцький Авангард, на якому команда не програвала до попереднього туру, до зустрічі з Динамо. Словом, Руху сьогодні буде дуже непросто, хоча в матчі першого кола львів'яни відносно впевнено розправились з дебютантом.

Тоді у "жовто-чорних" були здоровими форварди, а от зараз Леонід Кучук може розраховувати тільки на Климчука (весь сезон він грав на фланзі). До того ж, в шести останніх поєдинках колектив здобув всього одну перемогу, хоча календар не був складним. Взагалі, Руху критично бракує стабільності як на дистанції, так і по ходу гри – саме тому колектив і йде на 11-й позиції, однак у зону вильоту в цьому році команда не опуститься.

Попри ці проблеми, варто відзначити певний прогрес у футболі львів'ян. З Шахтарем вони тримали "нулі" до 86-ї хвилини, Минай перемогли впевнено, а Ворскла лишень завдяки геройствам Різника втримала нічию. В разі звитяги над Вересом "жовто-чорні" ще й піднімуться в першу десятку УПЛ – not bad.

Кадрова ситуація

Травмовані: Є. Пасіч, Данилюк, Кльоц – Борячук, Кондраков

Дискваліфіковані: Нємчанінов (Верес)

Орієнтовні склади на матч Верес – Рух

Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Г. Пасіч – Кучеров, Петько – Дахновський, Панасенко, Тимофієнко – Сергійчук

Рух: Паньків – Сич, Білий, Дідик, Роман – Сапуга, Федорчук – Альваренга, Таллес, Бойчук – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко робити прогноз на подібні матчі. У обох колективів дуже серйозні проблеми зі складом, але футбол Руха в останніх турах виглядав краще – нехай і на дещицю. З іншого боку, Верес завжди потужно грає у рідних стінах, хоча мотивації рівнянам може й бракувати.

Очевидного фаворита букмекери не бачать, виставивши високі коефіцієнти на всі три можливі результати. В таких випадках краще ставити на нічию.

Львів – Ворскла

Львів тиждень тому зазнав нищівної поразки від Шахтаря, пропустивши шість голів. Прикро, адже до перерви "містяни" виглядали навіть краще за "гірників". Загалом же підопічні Олега Дулуба завершують рік на мажорній ноті – і навіть можлива поразка від Ворскли не повинна зіпсувати настрій. Все ж, довгий час команда йшла у зоні вильоту без особливих надій на виживання, однак в останніх шести матчах вона виграла чотири рази. Внаслідок цих успіхів львів'яни гарантовано не повернуться в четвірку аутсайдерів у 2021 році.

Цей колектив в принципі не заслужив йти аж на 12-й сходинці, адже за очікуваними очками Львів награв на 8 сходинку з пристойними шансами на потрапляння в топ-5. "Містянам" явно не вистачає сильних футболістів, а зараз у них ще й намітилися серйозні кадрові проблеми – втім, їх треба вирішувати вже взимку. Сьогодні можна зіграти у власне задоволення, адже проміжкові завдання вирішені.

Суперник у Львова серйозний, але останнім часом негараздів у нього стало забагато. Ворскла практично все літо й осінь тримала "бронзовий" темп, не віддаючи третю позицію, але в попередніх двох турах полтавці "поплили" – у Дніпрі вони пропустили 5 голів за годину (4 з них прилетіли за 10 хвилин другого тайму), а потім підопічні Юрія Максимова ще й зіграли внічию з Рухом (причому львів'яни виглядали краще). До всього цього додалися відчутні кадрові втрати.

Головний тренер "зелено-білих" прямо говорить про втому футболістів, але Ворскла повинна зібратись і перемогти. За будь-яку ціну. Команда внаслідок останніх невдач опустилася аж на п'яту позицію, відставши від СК Дніпро-1 на вісім очок, а від Зорі – на три. відіграти такий гандикап за 12 турів навесні буде дуже важко, тож сьогодні необхідно бити Львів.

Кадрова ситуація

Травмовані: Довгий (під питанням), Брікнер – Тамм, Скляр

Дискваліфіковані: Махмутовіч – Кравчук, Пуцлін

Орієнтовні склади на матч Львів – Ворскла

Львів: Ільющенков – Романчук, Крушинський, Лека – Грисьо, Чір'як, Політило, Якімець – Ременяк, Ернест – Шина

Ворскла: Різник – Пердута, Яворський, Чеснаков, Якубу – Челядін, Рангел – Пешіч, Тілль, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Матч буде надзвичайно важким для обох команд, але у Ворскли і мотивація сильніша, і кадровий потенціал вищий. Саме тому букмекери і вважають фаворитами полтавців, хоча коефіцієнти на їхню перемогу наближаються до показника 2,0. Для нас звитяга гостей також здається більш вірогідною.

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