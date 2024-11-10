Верес демонструє дива стійкості, при 12 очках у 12-ти турах продовжуючи триматись на 12-й позиції. Тобто, поза межами зони перехідних матчів. Чорноморець із такими ж показниками скотився до четвірки аутсайдерів. Найбільше ж вражає безпрограшна серія рівнян – остання їхня поразка датується 15 вересня, однак і перемога з того часу були лише одна (над Зорею).

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Інші п'ять поєдинків на цьому відрізку Верес звів до нічиїх. Всі вони були різними. Підопічні Олега Шандрука ледь не прибили Шахтар (1:1) і розписали 2:2 з Ворсклою, однак точно такий же рахунок було зафіксовано і з Інгульцем (найслабшою командою в таблиці). Цікаво, що сусіда петровців по дну УПЛ – Оболонь – "народний клуб" теж не обіграв, причому двічі поспіль (1:1 в основний час Кубка та 0:0 у чемпіонаті).

"Червоно-чорні" ніяк не можуть провести рівно бодай один матч. Вони постійно провалюються на великих відрізках. Футболісти вічно розказують про необхідність правильного налаштування з перших хвилин – або ж критикують себе за те, що розслабились на останніх. Ці розмови нічого не змінюють, але Верес хоча б не програє.

У Руха ситуація майже ідентична. У шести останніх турах УПЛ вони п'ять разів розписали нічию, а з Карпатами обмінялись поразками. "Зелено-білі" били сусіда в чемпіонаті, а "жовто-чорні" помстилися в Кубку України. Усі нічиї львів'ян теж були різними за характером – вони видали шикарні 1:1 з Динамо, точно з таким же рахунком відскочили у Олександрії, а також ділили очки в рівно-слабких іграх проти Ворскли, Колоса та Чорноморця.

Сьогоднішні суперники відрізняються тільки в двох аспектах. По-перше, Рух залишається у боротьбі за єврокубки, хоч і відстав від топ-5 на чотири очки. По-друге, львів'яни значно менше забивають – у них всього чотири голи в останніх матчах у всіх турнірах. Верес на цьому ж відрізку провів 10 м'ячів, а з голом Оболоні в овертаймі будуть всі 11.

Проблеми Руха можна пояснити прагматичністю "жовто-чорних". Підопічні Віталія Пономарьова максимально круті при грі на просторі, від контратак – але їм важко зламувати оборонні блоки при роботі першим номером. Найбільш яскраво це простежувалось у матчах з Карпатами. Цей недолік характерний для всіх середняків-контендерів на єврокубки.

Від цього вже зараз почало страждати Полісся, тож сильно критикувати тренера та футболістів не слід. Тим не менш, виправданнями ситий не будеш – як не крути, Руху потрібно зціпити зуби й нарешті перемогти в УПЛ. Востаннє це траплялось аж 30 серпня.

Кадрова ситуація

Травмовані: Гакман – Сапуга, Лях, Семотюк

Дискваліфіковані: Куція, Шарай – Дідик

Орієнтовні склади на матч Верес – Рух

Верес: Когут – Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Луан, Кльоц, Яго, Годя – Гайдучик, Мрвальєвіч

Рух: Ледвій – Сич, Холод, Слюсар, Роман – Підгурський – Квасниця, Федор, Пастух, Карабін – Краснопір

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Важко робити якісь прогнози, враховуючи нестабільність обох колективів. Ми точно очікуємо на голи, але чи буде їх багато? У подібне не віриться – Рух мало забиває, але й пропускає стільки ж. Більше одного м'яч у їхні ворота навіть Динамо не провело.

Львів'яни дещо сильніше, однак нинішня форма обох команд змушує відмовитись від прогнозу на конкретний результат. Усе вирішить рандом. А от тотал менше 2,5 тут читається.

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